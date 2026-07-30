Calciomercato Napoli, c'è un'idea in testa per la difesa da mesi: già avviati i contatti

Calciomercato Napoli, c'è un'idea in testa per la difesa da mesi: già avviati i contattiTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:30Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Oltre a Benoît Badiashile, il Napoli continua a monitorare con attenzione anche Oumar Solet dell'Udinese. Il difensore francese resta una valida alternativa per rinforzare il reparto arretrato e tra i due club sono già stati avviati i primi contatti esplorativi per valutare la fattibilità dell'operazione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. 