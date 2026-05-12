Manna-Roma, ma ADL vuole trattenerlo: possibile adeguamento del contratto

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In vista della prossima stagione, il Napoli deve ancora chiarire la posizione di Giovanni Manna, che ha attirato l’attenzione della Roma.

In vista della prossima stagione, il Napoli deve ancora chiarire la posizione di Giovanni Manna, che ha attirato l’attenzione della Roma. Nonostante il forte interesse del club giallorosso, la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis è quella di dare continuità al progetto e proseguire con l’attuale assetto dirigenziale.

Manna, la mossa di ADL per trattenerlo

Stando a quanto riferito da Sky Sport, ogni valutazione verrà fatta solo a fine campionato, quando la società tirerà le somme sull’annata. Manna è legato al club azzurro da un contratto triennale e non è escluso un possibile adeguamento da parte del presidente De Laurentiis. L’ipotesi di un cambiamento a giugno appare poco probabile per ragioni organizzative e di continuità. Determinante sarà anche il confronto tra De Laurentiis e Antonio Conte, che contribuirà a definire le linee guida del progetto tecnico futuro.