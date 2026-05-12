Ultim'ora Manna, assalto Roma ma ADL insiste e fa muro: non intende liberarlo

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La posizione del club partenopeo resta infatti molto chiara: Manna è considerato una figura fondamentale per la continuità e lo sviluppo del progetto

Il futuro di Giovanni Manna continua a essere al centro delle attenzioni del mercato dirigenziale italiano. Il direttore sportivo del Napoli, infatti, è finito nel mirino della Roma, ma il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionato a fare passi indietro. La posizione del club partenopeo resta infatti molto chiara: Manna è considerato una figura fondamentale per la continuità e lo sviluppo del progetto tecnico del Napoli.

ADL blinda Manna e respinge l’assalto della Roma

Nonostante l’interesse concreto della Roma e i tentativi portati avanti dalla famiglia Friedkin, il Napoli continua a opporre resistenza, ritenendo il dirigente un elemento centrale nella programmazione futura del club. Al momento, dunque, stando a quanto riferito dall’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, la linea dettata da De Laurentiis è netta: nessuna apertura alla possibilità di liberare Giovanni Manna, almeno fino a eventuali sviluppi che possano cambiare gli equilibri della situazione.