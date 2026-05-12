Futuro Napoli, Schira: "Sarri o Maresca se Conte lascia. Ma occhio a Giuntoli e al Milan"

vedi letture

"Settimana prossima è atteso il faccia a faccia con De Laurentiis e capiremo se Conte resterà oppure no".

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato attraverso il proprio canale YouTube del possibile valzer di direttori sportivi e allenatori in Serie A: "L'amministratore delegato dell'Atalanta, Tony D'Amico, a fine stagione andrà via. Ribadisco che la prima scelta di Tony D'Amico è il Milan, ma c'è anche la Roma, perché nel casting giallorosso Tony D'Amico e Manna sono i preferiti di Giampiero Gasperini. Non escludo una sorpresa straniera o anche un altro nome italiano. Si parla anche di Cristiano Giaretta, un direttore che ha fatto bene all'Udinese e molto bene al Pafos, a Cipro. Può essere una sorpresa, ma al momento i nomi caldi sono Manna, se si dovesse liberare — anche se il Napoli al momento fa muro — e D'Amico, che balla tra Milan e Roma, con l'Atalanta che ha già individuato il sostituto: Cristiano Giuntoli.

Pronto un triennale. Giuntoli si porterebbe come braccio destro Peppe Pompilio e come collaboratore tecnico Stefano Stefanelli, attuale direttore sportivo dell'Empoli. Il futuro di Palladino, però, a Bergamo è un rebus. Con l'arrivo di Giuntoli, la mia sensazione — conoscendo il suo modus operandi e il valzer degli allenatori — è che bisogna fare attenzione a Maurizio Sarri, perché l'Atalanta vuole prendere un allenatore importante. Ve l'ho già detto nei giorni scorsi: Pioli e Sarri sono le due idee nella testa di Antonio e Luca Percassi. E con Giuntoli, soprattutto sul nome di Sarri, si potrebbe trovare terreno fertile, visto il grande rapporto di amicizia e stima professionale che c'è tra i due dai tempi del Napoli, nel triennio 2015-2018.

Sarri però piace moltissimo anche al Napoli. Se Antonio Conte dovesse andare via, settimana prossima è atteso il faccia a faccia con De Laurentiis e capiremo se Conte resterà oppure no. La partita è apertissima. Se Conte rimane, ovviamente tutti i nomi per la panchina del Napoli diventano inutili. Se invece dovesse andare via, vi ribadisco che Maurizio Sarri sarebbe la prima scelta. Ma attenzione anche al nome di Enzo Maresca, che oggi ha ammiccato alle panchine di Serie A per la prima volta, dopo aver sempre detto che la sua priorità era la Premier League e il Manchester City. Ma se Guardiola non lascia il City, Maresca non può andare a Manchester. A quel punto, magari, può diventare anche un’idea per il Milan. Sarri, invece, è molto stimato anche da Tony D'Amico. E allora attenzione, perché se D'Amico va al Milan, tanti parlano di Italiano, ma io vi dico che stima molto Maurizio Sarri. Italiano può essere un candidato alla panchina rossonera, ma terrei molto d’occhio Sarri, se non dovesse andare al Napoli. Una sfida che, per motivi romantici e di cuore, avrebbe un sapore speciale per lui. Però anche il Milan e l’Atalanta sarebbero destinazioni molto gradite a Sarri, che ha ancora due anni di contratto con la Lazio, potrebbe vincere la Coppa Italia, ma il rapporto con Lotito e Fabiani negli ultimi mesi si è un po’ rotto, si è sfilacciato. E quindi può diventare uno dei grandi protagonisti del valzer degli allenatori".