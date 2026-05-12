Calciomercato Napoli, spunta Majer per il centrocampo: lascerà il Wolfsburg in estate

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Tra le società che starebbero seguendo Majer ci sarebbero il Napoli, il Como, l’Ajax, l’Eintracht e il Villarreal, tutte alla ricerca di rinforzi di qualità

Il futuro di Lovro Majer sembra sempre più lontano dal Wolfsburg. Dopo una stagione caratterizzata da un impiego limitato, il centrocampista croato classe 1998 potrebbe lasciare la Bundesliga già nella prossima finestra estiva di mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano croato Sportske Novosti, diversi club europei avrebbero già manifestato interesse per il giocatore. Tra le società che starebbero seguendo Majer ci sarebbero il Napoli, il Como, l’Ajax, l’Eintracht Francoforte e il Villarreal, tutte alla ricerca di rinforzi di qualità a centrocampo in vista della prossima stagione.

I numeri stagionali e la valutazione del Wolfsburg

Nel corso della stagione, Majer ha collezionato 28 presenze complessive tra Bundesliga e Coppa di Germania, totalizzando 1.433 minuti in campo. Il bilancio stagionale racconta di 3 gol e 5 assist, numeri che continuano a confermare le qualità tecniche e offensive del centrocampista croato nonostante lo spazio ridotto avuto durante la stagione. Per lasciarlo partire, il Wolfsburg chiederebbe una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro, valutazione considerata accessibile per diversi club interessati al giocatore.