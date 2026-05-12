Sarri se parte Conte, ma occhio all’Atalanta: è nella lista di Giuntoli per il post Palladino
Il futuro di Maurizio Sarri continua a essere uno dei temi più discussi in vista della prossima stagione. Al termine del campionato l’allenatore incontrerà la società per capire se ci sono ancora le condizioni e le ambizioni comuni per proseguire insieme. Intanto, il nome di Sarri resta molto apprezzato anche dal Napoli, soprattutto nel caso in cui Antonio Conte dovesse decidere di separarsi dal club dopo il confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis. L’ex tecnico azzurro viene considerato un profilo gradito dalla dirigenza partenopea, ma non sarebbe l’unico club interessato. Su Sarri, infatti, ci sarebbe anche l’Atalanta, dove il futuro della panchina resta ancora tutto da definire.
Sarri, occhio all’Atalanta: è nella lista di Giuntoli
Sul fronte dirigenziale, prende sempre più quota l’approdo di Cristiano Giuntoli all’Atalanta come nuovo direttore sportivo. Un’operazione che - stando a quanto riferito da Matteo Moretto - potrebbe portare con sé anche importanti riflessioni sulla guida tecnica del club bergamasco. Nel caso in cui le strade con Raffaele Palladino dovessero separarsi, proprio Sarri rappresenterebbe uno dei nomi presenti nella lista dei possibili allenatori. Nel frattempo resta grande attenzione anche sulle altre big del calcio italiano, a partire dal Milan, dove diverse figure sarebbero attualmente sotto valutazione. Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, anche se alcune decisioni societarie potrebbero essere prese indipendentemente dal raggiungimento dell’obiettivo europeo.
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