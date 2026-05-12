Calciomercato Napoli, Juan Jesus via a zero: ha estimatori in Brasile e Portogallo

Calciomercato Napoli, Juan Jesus via a zero: ha estimatori in Brasile e PortogalloTuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:20Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone
Il futuro di Juan Jesus è ormai segnato: il difensore centrale brasiliano, classe 1991, è destinato a lasciare il Napoli al termine della stagione

Il futuro di Juan Jesus è ormai segnato: il difensore centrale brasiliano, classe 1991, è destinato a lasciare il Napoli al termine della stagione, chiudendo così la sua esperienza in azzurro da svincolato. Una decisione che apre ufficialmente la porta a una nuova fase della sua carriera, con diversi club già pronti a muoversi per assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero.

Juan Jesus ai saluti: interesse da Portogallo e Brasile

Sul giocatore si registra infatti l’interesse concreto dello Sporting CP e di alcune società brasiliane, che stanno valutando la possibilità di riportarlo in patria. Tra queste, stando a quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Ekrem Konur, l’Atlético Mineiro viene al momento considerato una delle opzioni più concrete, con contatti già avviati per sondare la fattibilità dell’operazione.