Calciomercato Napoli, 5 azzurri in bilico: il loro futuro dipende da quello di Conte

vedi letture

Solo dopo la qualificazione aritmetica in Champions, dunque, prenderà forma il vero confronto decisivo per il futuro del club azzurro.

L’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis è destinato a svolgersi non appena il Napoli avrà conquistato la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Solo a quel punto, infatti, le parti potranno sedersi al tavolo per discutere con chiarezza del futuro della guida tecnica e delle strategie per la prossima stagione. La sconfitta con il Bologna ha rimandato la certezza aritmetica, e ora tutto dipende dai prossimi impegni, a partire dalla sfida contro il Pisa, che potrebbe risultare decisiva per chiudere il discorso europeo.

Strategie, mercato e futuro della rosa azzurra

Una volta raggiunto l’obiettivo Champions, si aprirà quindi il confronto tra il tecnico e il presidente azzurro per definire non solo la permanenza dell’allenatore, ma anche le linee guida del mercato estivo e la struttura della rosa. Il faccia a faccia servirà infatti a chiarire le intenzioni di entrambe le parti e a impostare il progetto tecnico della prossima stagione. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il destino di diversi giocatori è strettamente legato a quello dell’allenatore. Elementi come Meret, Lobotka, Anguissa, De Bruyne e Lukaku potrebbero infatti lasciare Napoli, ma molto dipenderà proprio dalla scelta finale su Conte. Solo dopo la qualificazione aritmetica in Champions, dunque, prenderà forma il vero confronto decisivo per il futuro del club azzurro.