Calciomercato Napoli, tre nomi per il dopo-Anguissa: Manna guarda all'estero

Il Napoli valuta un investimento a centrocampo già a gennaio: Mamadou Coulibaly, Lamine Camara e Sven Mijnans tra i profili seguiti da Manna.

Il Napoli potrebbe intervenire sul mercato di gennaio anche per rinforzare il centrocampo, cominciando a programmare il futuro del reparto. A tenere banco è soprattutto la situazione di Frank Anguissa, il cui futuro sembra essere sempre più lontano dalla formazione partenopea, con il Marsiglia sullo sfondo. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già individuato alcuni possibili obiettivi, privilegiando profili di prospettiva e di qualità.

Calciomercato Napoli, piacciono Coulibaly, Camara e Mijnans

Come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, due dei nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo azzurro militano nel campionato francese: si tratta di Mamadou Coulibaly e Lamine Camara, entrambi ventiduenni. Un'altra pista conduce invece in Olanda, proprio a quel PSV Eindhoven che sta corteggiando Kevin De Bruyne. Il profilo in questione è quello di Sven Mijnans, centrocampista di 26 anni che, rispetto agli altri due candidati, garantirebbe un contributo maggiore in fase offensiva. Tre idee per il futuro della mediana partenopea.