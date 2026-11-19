Calciomercato Napoli, Varela per sostituire Lucca: il Monza fa il prezzo per gennaio

Il Napoli punta Gustavo Varela per sostituire Lorenzo Lucca. Il Monza chiede almeno 35 milioni, ma sul portoghese ci sono Juventus e diverse inglesi.

Gustavo Varela sarà uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli nella sessione invernale. Il club partenopeo ha già avviato i primi contatti nelle scorse settimane e vorrebbe puntare sul centravanti portoghese per sostituire Lorenzo Lucca, sempre più vicino all'addio. Anche la Juventus segue con interesse l'attaccante del Monza, valutandone l'acquisto sia a gennaio sia in estate. Gli azzurri, però, sembrerebbero partire in vantaggio rispetto ai bianconeri, che potrebbero proporre una formula senza un esborso immediato.

Calciomercato Napoli, il Monza chiede 35 milioni per Varela: quattro inglesi interessate

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il Monza valuta Varela almeno 35 milioni di euro, ma potrebbe accettare una cifra inferiore inserendo una percentuale sulla futura rivendita. Da considerare anche la posizione del Benfica, che detiene il 20% dei diritti economici del giocatore e può pareggiare qualsiasi offerta.