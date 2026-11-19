Sprint per Seba Esposito: incontro con l'agente della punta

Calciomercato Napoli, contatti diretti con l’agente di Sebastiano Esposito: obiettivo principale per gennaio. Il Sassuolo ha l’opzione a 11 milioni

Il Napoli accelera per Sebastiano Esposito. Nelle ultime ore ci sono stati contatti diretti con l’agente dell’attaccante, un segnale concreto dell’interesse azzurro per un giocatore che il club segue da tempo e che, dopo le prestazioni con la Nazionale, è diventato ancora più appetibile. La strada, però, resta in salita.

Contatti con l’agente, il Napoli accelera

Come scrive Nicolò Schira sui social, ieri sera il Napoli e il rappresentante di Esposito si sono parlati direttamente. L’attaccante italiano è, nelle sue parole, “uno dei principali obiettivi” degli azzurri in vista della finestra di mercato di gennaio. Un’indicazione che conferma la volontà della dirigenza di muoversi con decisione e di costruire un canale diretto con il giocatore, in attesa di capire quali margini ci siano per un accordo con i club coinvolti.

Sassuolo, opzione da 11 milioni e richiesta più alta

Il nodo è la posizione del Sassuolo, che ha un’opzione per acquistare il giocatore dal Cagliari per 11 milioni di euro. Per lasciarlo partire, però, il club emiliano chiede una cifra più alta. Una richiesta che complica il lavoro di Manna, chiamato a trovare la formula giusta per convincere i neroverdi senza far lievitare troppo il costo dell’operazione. La trattativa passa dunque da più tavoli: quello con l’entourage, con il Sassuolo e, indirettamente, con il Cagliari. Per Allegri sarebbe un attaccante giovane e duttile, con la possibilità di giocare in più ruoli, un innesto utile per rinfrescare un reparto offensivo che a gennaio potrebbe cambiare volto.