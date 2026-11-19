Tra campo e mercato: in Brasile vogliono Neres, ma lui punta il Man City per tornare dal 1'
David Neres è pronto a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. L'esterno brasiliano potrebbe essere convocato già per la sfida di sabato sera contro il Torino, in programma alle 20.45 al Maradona. Resta da capire, però, quale sarà la gestione dell'ex Benfica dopo il recente infortunio. Il tecnico del Napoli dovrà valutare se concedergli subito una maglia da titolare per consentirgli di ritrovare il ritmo partita oppure reinserirlo gradualmente, scongiurando il rischio di nuove ricadute.
Napoli, Neres può partire titolare contro il Manchester City
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, qualora non dovesse partire dal primo minuto contro il Torino, Neres potrebbe essere la grande novità di formazione all'Etihad Stadium contro il Manchester City. La velocità e la capacità di saltare l'uomo del brasiliano rappresenterebbero armi preziose per mettere in difficoltà la retroguardia inglese. Intanto, sul fronte del calciomercato, si registrano anche i primi interessamenti da parte di alcuni club brasiliani per Neres in vista del 2027.
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