Calciomercato Napoli: un big sacrificato per finanziare nuovi acquisti?

vedi letture

Sul Corriere della Sera oggi in edicola si parla di futuro, di estate, di mercato. E del Napoli che già lavora per la costruzione della squadra del futuro con Conte ancora in panchina avendo il contratto in scadenza nel 2027.

"Joao Gomes del Wolverhampton per il centrocampo e Tiago Gabriel del Lecce per la difesa sono nomi caldi. Di certo le cifre monstre che dovranno essere investite per i riscatti di Hojlund (44 milioni), Alisson Santos (16,5) ed Elmas (si punta allo sconto sui 16 previsti) scoraggiano ulteriori operazioni impegnative. Sempre che non si punti a una cessione eccellente (Lukaku?) per finanziare la campagna acquisti. Per il resto, l’obiettivo è ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Ecco: presente e futuro, campo e quattrini".