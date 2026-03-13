Ultim'ora Nome nuovo in difesa, Schira: "Sfida all'Inter per un 24enne della Dinamo Zagabria"

Nome nuovo per il Napoli. A destra come vice Di Lorenzo piace un giocatore croato di grandi prospettive. Ne parla il giornalista Nicolò Schira

Nome nuovo per il Napoli. A destra come vice Di Lorenzo piace un giocatore croato di grandi prospettive. Ne parla il giornalista Nicolò Schira sul suo canale Youtube: "Il Napoli vorrebbe fare un upgrade, prendere un giovane, un giocatore comunque valido, con potenzialità, che possa crescere all’ombra di un totem come Giovanni Di Lorenzo. Attenzione al nome di un croato emergente, classe duemiladue quindi ventitré anni, va per i ventiquattro. Si chiama Moris Valinčić, seguito a lungo in autunno e in inverno anche dall’Inter perché l’Inter comunque qualcosa deve fare su quella fascia. Lì si è ricaduto l’uso, Darmian è in scadenza e non verrà rinnovato e il futuro di Dumfries resta un punto interrogativo.

Lo segue l’Inter ma lo segue soprattutto, lo ha seguito varie volte nelle ultime settimane, il Napoli. Valinčić piace molto, terzino di proprietà della Dinamo Zagabria, valutazione intorno ai dodici tredici milioni. Piace molto a Giovanni Manna e all’area scouting del Napoli che ha fatto comunque delle ottime relazioni per questo ragazzo. Può essere un’idea. Tra l’altro piccolo spoiler barra curiosità: Valinčić ha lo stesso agente di Amir Rrahmani".