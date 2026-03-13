Retroscena Theo, Kiss Kiss: "Il Napoli l’aveva preso dal Real! Saltò tutto per la moglie"

Il Napoli nel 2019 aveva chiuso un doppio colpo dal Real Madrid. Alla fine, saltarono entrambe le operazioni per motivi diversi

Il Napoli nel 2019 aveva chiuso un doppio colpo dal Real Madrid. Alla fine, saltarono entrambe le operazioni per motivi diversi. Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha dichiarato: "Se proprio ve la devo raccontare tutta, estate 2019, eravamo a Dimaro, e vedevo un po' nervoso Giuntoli e non capivo. Poi mi trovai in hotel, c'era anche Chiavelli e il presidente De Laurentiis. Dissi al presidente, se vuole vado via visto il clima, ma lui mi disse che Giuntoli era nervoso per due motivi: perché erano stati chiusi Valverde e Theo Hernandez col Real Madrid, ma il primo fu bloccato da Zidane mentre il secondo alla fine andò al Milan nonostante il Napoli lo avesse acquistato. Ma la moglie voleva andare a Milano".

Theo ma non solo: Valverde e il retroscena sul Napoli

Se ne parlava, ieri, in diretta dopo la tripletta di Valverde contro il City. Ovvero il giocatore vicino agli azzurri quando in panchina c'era Ancelotti. Valverde è un giocatore che "sente" le partite che contano come ha dimostrato nel corso di questi anni al Real in Champions. Impossibile ad esempio dimenticare il suo assist per Vinícius nella finale di Champions League del 2022 o il suo sacrificio tattico nel Clasico. Carlo Ancelotti lo aveva trasformato in un jolly di lusso, schierandolo spesso come ala destra tattica per dare equilibrio alla squadra, un ruolo che Federico ha accettato con un'umiltà rara per un fuoriclasse del suo calibro.