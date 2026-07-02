Khalaili, sorpasso Inter! Il Napoli ha l’accordo ma non può affondare: la situazione

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L’Inter accelera per Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise. Il Napoli ha un’intesa di massima con il classe 2004 ma resta fermo in attesa delle cessioni.

L’Inter sta portando avanti con decisione la trattativa per Anan Khalaili. Il club nerazzurro è al lavoro in maniera intensa sia con gli agenti del giocatore sia con la dirigenza dell’Union Saint-Gilloise, come riportato dall’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano. L’operazione è concreta e pienamente in corso, con l’Inter che sta costruendo i presupposti dell’affare soprattutto sul lato del giocatore prima di entrare nel vivo dei contatti con il club belga.

La posizione del Napoli e gli scenari sulla fascia destra

Il Napoli, dal canto suo, ha già raggiunto una base di intesa con l’esterno destro classe 2004 e con il suo entourage, ma deve ancora attendere alcune cessioni prima di poter affondare il colpo e non ha ancora trovato un accordo con l’Union Saint-Gilloise. In questo momento, però, la posizione più avanzata sembra essere quella dell’Inter, che considera Khalaili il nome caldo per rinforzare la corsia destra.