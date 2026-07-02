Gila, inserimento Milan! Sky conferma: contatti con l’agente, Napoli-Lazio manca l’intesa

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Il Milan si inserisce nella corsa a Mario Gila e prova a superare il Napoli. La Lazio resta ferma sulla richiesta di 30 milioni.

La corsa a Mario Gila entra in una fase decisiva e vede il Napoli sempre protagonista, ma ora costretto a fare i conti con il forte inserimento del Milan. Quando la trattativa sembrava indirizzata a favore degli azzurri, i rossoneri hanno infatti accelerato per il difensore della Lazio. Il club partenopeo - riferisce Sky - si era mosso con anticipo, ma ora deve fronteggiare la concorrenza.

Il Napoli e la sfida al Milan per Gila

Il Milan ha già avviato i primi contatti con l’agente del giocatore e sta valutando i tempi per presentare un’offerta ufficiale alla Lazio, con l’obiettivo di anticipare proprio il Napoli. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna si era già mosso nei giorni scorsi incontrando l’entourage del difensore a Milano e raggiungendo una bozza d’intesa con il calciatore, ma ora la posizione del club partenopeo va difesa dall’offensiva rossonera. La Lazio, dal canto suo, mantiene una posizione ferma e non apre a sconti: per lasciar partire Gila la richiesta resta fissata a 30 milioni di euro, una valutazione che rende la trattativa ancora tutta da definire e destinata a un confronto serrato tra le due big di Serie A.