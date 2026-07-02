Calciomercato Napoli, sfuma Khalaili? Accordo con l’Inter: pronta offerta all’Union
L’Inter, ancora scottata dalla delusione per Palestra al Chelsea, sta ora concentrando le proprie risorse su un nuovo obiettivo per la corsia destra. Il nome in cima alla lista è quello di Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise, considerato ormai da giorni il profilo prioritario per rinforzare il reparto.
Khalaili-Inter: accordo con il giocatore e trattativa con l’Union SG
Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, i nerazzurri sarebbero attualmente in posizione di vantaggio rispetto al Napoli nella corsa al giocatore. Ci sarebbe infatti un accordo di massima con il giocatore per un contratto fino al 2031, con un ingaggio da circa 1,8 milioni di euro. Il club meneghino è ora pronto a formalizzare una prima offerta ufficiale all’Union Saint-Gilloise per provare a chiudere l’operazione, con i colloqui tra le parti già in corso e in fase avanzata.
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