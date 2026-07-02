Napoli superato? Sprint Inter per Khalaili! Contatti positivi e affondo con l’Union
L’Inter continua a muoversi con decisione sul mercato e accelera per Anan Khalaili, esterno destro classe 2004 seguito da settimane anche dal Napoli. Dopo essersi inserita nella corsa al talento dell’Union Saint-Gilloise, la dirigenza nerazzurra - riferisce Sky - sta ora lavorando per trovare un’intesa con il club belga, forte dei contatti positivi già avviati con il giocatore.
Chalobah e la concorrenza sul difensore
Parallelamente, l’Inter resta vigile anche su Trevoh Chalobah, difensore seguito da diversi club di Serie A. Al momento non è ancora stata presentata un’offerta ufficiale al Chelsea, che valuta il giocatore circa 35 milioni di euro complessivi per una cessione. Intanto il Como ha già provato a farsi avanti con una proposta da 28 milioni più 2 di bonus, respinta però dal club inglese.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro