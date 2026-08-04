Cessione Folorunsho, qualcosa si muove: spunta il Genoa con un sondaggio

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Calciomercato Napoli, le ultime su Michael Folorunsho che ha pretendenti in Serie A

Il Napoli continua a lavorare per sbloccare le cessioni degli esuberi. Tra questi c'è Michael Folorunsho che resta nel gruppo che Allegri sta guidando nel secondo ritiro estivo, ma la sua permanenza a Napoli come noto è tutt'altro che scontato. Nelle ultime ore - riferiscono i colleghi di Tmw - il Genoa avrebbe sondato il terreno per il centrocampista, pur avendo già definito l'arrivo di Sow dal Siviglia. La società rossoblù punta comunque a rinforzare ulteriormente la mediana a disposizione di Daniele De Rossi.

Non solo il Genoa sul centrocampista?

Come già raccontato nei giorni scorsi, sul giocatore ex Cagliari si erano mosse anche Torino e Bologna che però poi non hanno affondato definitivamente. Le qualità di Folorunsho sono note per le squadre di medio livello anche della massima serie: capacità di inserimento negli spazi, buona propensione al recupero palla e un tiro dalla distanza che può risultare decisivo. Si attendono sviluppi, considerando che difficilmente potrà rientrare nelle liste del Napoli anche numericamente.