Mastantuono-Napoli, l'affare non è mai decollato: il Real lo cede solo in prestito

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Calciomercato Napoli, perché l'affare Mastantuono non è decollato

Sono i giorni dell'addio al Real Madrid di un talento purissimo come Franco Mastantuono. L'attaccante argentino, che non ha trovato grande spazio la scorsa stagione, continua a circolare con insistenza nell'orbita dei club italiani, tra cui anche il Napoli, ma la sensazione, sempre più netta e chiara sin dall'inizio, è che questa suggestione resterà tale.

Perché il Napoli si è tirato fuori dalla corsa a Mastantuono

Il Napoli, come anche il Milan, ha chiesto informazioni al Real Madrid, ma senza mai trasformare il semplice sondaggio in una trattativa concreta anche perché non ci sono margini - almeno finora - sulla formula. I blancos ad oggi danno via il giocatore solo con un prestito o al massimo con un contro-riscatto (o recompra). Per questo l'affare, al di là delle cessioni da completare del Napoli, non è mai decollato: la linea guida del club azzurro, ma anche del Milan ovviamente, è di non valorizzare giocatori che restano sotto il controllo altrui. Sul giocatore resta forte la Fiorentina che accetta questa soluzione - anche con una copertura dell'ingaggio degli spagnoli - pur di avere per un anno Mastantuono. Nelle prossime ore dovrebbero esserci sviluppi decisivi per l'approdo in Serie A, sponda viola.