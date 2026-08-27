Calciomercato Napoli, Gabriel Jesus non si allena con l'Arsenal! Romano: "Andrà via"
Nuovo indizio importante sul futuro di Gabriel Jesus, uno dei principali nomi seguiti dal Napoli per completare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. L'attaccante brasiliano oggi non si è allenato insieme ai compagni dell'Arsenal agli ordini di Mikel Arteta. Una situazione che alimenta ulteriormente le voci di mercato attorno al classe 1997, ormai da tempo indicato tra i possibili partenti dei Gunners. Il Napoli continua a monitorarne la situazione, anche se per intervenire dovrà creare le necessarie condizioni economiche e di rosa.
Gabriel Jesus in uscita: lascerà l'Arsenal
Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, ci si aspetta che Gabriel Jesus lasci l'Arsenal entro la fine di questa sessione di mercato. Il brasiliano è dunque concretamente in uscita e gli ultimi giorni possono diventare decisivi. Per il Napoli rappresenta un profilo particolarmente gradito per esperienza e caratteristiche, ma gli azzurri devono prima sbloccare alcune cessioni. La situazione resta quindi da seguire fino alle battute conclusive del mercato.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Como
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro