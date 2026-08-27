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Calciomercato Napoli, Gabriel Jesus non si allena con l'Arsenal! Romano: "Andrà via"

Calciomercato Napoli, Gabriel Jesus non si allena con l'Arsenal! Romano: "Andrà via"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:07Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Gabriel Jesus è sempre più vicino all'addio all'Arsenal. Il brasiliano, obiettivo del Napoli per completare l'attacco, non si è allenato con la squadra.

Nuovo indizio importante sul futuro di Gabriel Jesus, uno dei principali nomi seguiti dal Napoli per completare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. L'attaccante brasiliano oggi non si è allenato insieme ai compagni dell'Arsenal agli ordini di Mikel Arteta. Una situazione che alimenta ulteriormente le voci di mercato attorno al classe 1997, ormai da tempo indicato tra i possibili partenti dei Gunners. Il Napoli continua a monitorarne la situazione, anche se per intervenire dovrà creare le necessarie condizioni economiche e di rosa.

Gabriel Jesus in uscita: lascerà l'Arsenal

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, ci si aspetta che Gabriel Jesus lasci l'Arsenal entro la fine di questa sessione di mercato. Il brasiliano è dunque concretamente in uscita e gli ultimi giorni possono diventare decisivi. Per il Napoli rappresenta un profilo particolarmente gradito per esperienza e caratteristiche, ma gli azzurri devono prima sbloccare alcune cessioni. La situazione resta quindi da seguire fino alle battute conclusive del mercato.