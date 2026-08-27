Il problema del mercato: servono le uscite, ma Lucca e Lang vogliono restare

Il problema del mercato: servono le uscite, ma Lucca e Lang vogliono restareTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:30Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Lucca vorrebbe continuare a lavorare con Allegri a Castel Volturno, mentre Lang vuole dimostrare di valere i 28 milioni investiti dal Napoli un anno fa.

Il problema del calciomercato del Napoli riguarda soprattutto le uscite. perché non arrivano e a quelle sono subordinati gli ultimi colpi in entrata: "Per farli, lo dice il bilancio e lo suggeriscono le spese generose delle ultime stagioni, bisognerà vendere", scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Lucca-Lang, la volontà è comune: restare al Napoli

Situazione complicata anche dalle volontà di Lorenzo Lucca e Noa Lang: il primo vorrebbe continuare a lavorare con Allegri a Castel Volturno, mentre l'olandese vuole dimostrare di valere i 28 milioni investiti dal Napoli un anno fa. "Ma intanto qualcosa dovrà succedere", conclude il quotidiano.