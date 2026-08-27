Calciomercato Napoli, tre attaccanti in lista: uno convince più degli altri due
Il Napoli non abbandona la pista Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano continua ad allenarsi con l'Arsenal, ma è ormai ai margini del progetto tecnico di Arteta e attende sviluppi sul proprio futuro. Per Giovanni Manna resta il profilo preferito per completare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri grazie alla sua esperienza internazionale e alla capacità di ricoprire più ruoli. Prima di poter accelerare, però, il Napoli deve necessariamente completare alcune operazioni in uscita per creare spazio nella rosa.
Gabriel Jesus-Napoli, il CorSport: "È il profilo che convince più di tutti"
"Gabriel Jesus aspetta da Londra, dove continua ad allenarsi con l'Arsenal ma resta ai margini del progetto di Arteta", scrive il Corriere dello Sport. Il brasiliano è "il profilo individuato da Giovanni Manna per completare l'attacco, quello che più di tutti convince per caratteristiche ed esperienza". Senza cessioni, però, gli azzurri non possono affondare il colpo. Manna mantiene quindi vive anche due alternative: Marc Guiu, giovane attaccante spagnolo del Chelsea, e Amine Gouiri del Marsiglia, entrambi presenti nella lista del direttore sportivo.
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