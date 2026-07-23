Nome nuovo in difesa dall'Inghilterra, ma il Napoli lo smentisce subito

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L'emergenza difensiva continua a occupare il primo posto nell'agenda del Napoli, che valuta con attenzione le possibili mosse per rinforzare il reparto arretrato. Le difficoltà legate agli infortuni hanno reso evidente la necessità di intervenire e il club sta monitorando diversi profili in vista di un eventuale affondo. Tra i nomi più apprezzati resta quello di Federico Gatti, difensore già stimato da Massimiliano Allegri e considerato un elemento affidabile per esperienza e caratteristiche. Nella lista della dirigenza figura anche Oumar Solet dell'Udinese. Lo si legge sulla Gazzetta oggi in edicola.

Le alternative sul tavolo di Manna

Le valutazioni del direttore sportivo Giovanni Manna non si fermano però ai due principali candidati. Nelle ultime ore, dall'Inghilterra è emersa l'indiscrezione relativa a un presunto sondaggio del Napoli per Benoît Badiashile del Chelsea, ipotesi che il club azzurro ha però smentito. La ricerca di un difensore resta comunque aperta e potrebbero emergere nuove piste nelle prossime settimane, anche all'estero, soprattutto se dovessero crearsi le condizioni per un intervento sul mercato. L'obiettivo è consegnare ad Allegri un reparto più profondo e competitivo, individuando il profilo più adatto alle esigenze tattiche e alle disponibilità economiche della società.