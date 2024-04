Chi è Manna? Tante intuizioni alla Next Gen e non solo per il dirigente vicino al Napoli

L'attuale dirigente bianconero, ufficialmente oggi Head of First Team della Juventus, è il nome più quotato per guidare il nuovo corso del Napoli.

Classe 1988, campano di Vallo della Lucania, Giovanni Manna può avvicinarsi a casa. L'attuale dirigente bianconero, ufficialmente oggi Head of First Team della Juventus, è infatti il nome più quotato per guidare il nuovo corso del Napoli, scrive Tuttomercatoweb. Pronto un contratto da 4-5 anni alla corte di De Laurentiis, che insieme a lui punta Vincenzo Italiano come primo nome per la panchina, con Antonio Conte come sogno proibito nel cassetto.

Chi è Manna. Uno che ha fatto scuola dai migliori, tanto per cominciare. Nel 2019 furono infatti Fabio Paratici e Federico Cherubini a volerlo alla Juventus. In precedenza, Manna aveva lavorato a Forlì, per poi trasferirsi in Svizzera, al Lugano, dove pur con un budget ridotto era riuscito a centrare la qualificazione all'Europa League. Con la nascita della seconda squadra della Juventus, ecco poi la chiamata a Torino.

La mente dietro la Next Gen. È proprio nella Juve-B, prima Under 23 e oggi Next Gen, che Manna si è fatto apprezzare più di tutto in bianconero. Insieme a Matteo Tognozzi, già dal 2017 riferimento per lo scouting juventino, e sotto la guida di Cherubini, Manna è stato tra i "cervelli" centrali per costruire il nucleo giovane della Juve di oggi e del futuro, tesoretto sia sul campo che sul mercato. Tante le intuizioni da segnalare, su tutti gioiellini come Soulé, Miretti, Barbieri, Correia, Aké, Barrenechea e Iling-Junior.

La promozione a vice Giuntoli e ora lo "scambio". Con il terremoto della scorsa stagione Manna, solo lambito dalla vicenda plusvalenze, ha dapprima preso le redini del mercato bianconero - sua per esempio la firma sull'operazione che ha portato a Torino l'esterno Timothy Weah - per poi essere "promosso" al ruolo di vice di Giuntoli, approdato all'ombra della Mole dopo un lunghissimo corteggiamento. Ora, l'altro salto, lì dove proprio il toscano è diventato grande. Con Giuseppe Pompilio pronto a fare il percorso inverso. Conclude Tmw.