Chiesa ufficialmente tra gli esuberi Juve: Napoli si era informato ma c'è un problema tattico

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l'agente del calciatore, Fali Ramadani, è alla ricerca di una soluzione per il proprio assistito

Saranno due settimane di fuoco quelle che riguarderanno Federico Chiesa, esterno della Juventus che da ieri è stato messo ufficialmente fuori squadra. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l'agente del calciatore, Fali Ramadani, è alla ricerca di una soluzione per il proprio assistito e in questo senso la scorsa settimana ha incontrato sia la dirigenza dell'Inter che quella del Milan per sondare un'eventuale disponibilità.

Le idee delle milanesi.

Sfumato Gudmundsson, per Ausilio e Marotta sarebbe l'occasione di portarsi a casa un giocatore italiano (che non guasta mai) e che conosce bene la Serie A anche se, forse, più difficilmente adattabile al 3-5-2 di Inzaghi. Per i cugini milanisti sarebbe una specie di jolly di mercato, visto che lo stesso Ibrahimovic recentemente aveva detto che il Milan resta aperto a eventuali nuovi colpi di mercato.

Le altre pretendenti.

Nelle scorse settimane Chiesa era stato accostato anche al Napoli (ma varrebbe il discorso tattico anche per Conte) e Roma (che poi però ha preso Soulé) mentre sembrano meno forti i richiami esteri, la Premier League e il Bayern Monaco avevano preso informazioni a luglio. Come dimostra la svolta di ieri, l'affaire-Chiesa può riservare sviluppi ogni giorno e in queste ultime due settimane di mercato è lecito attendersi fuochi d’artificio attorno all'ex viola.