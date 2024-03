Clamoroso da Roma: "ADL ripensa a Sarri, ma dovrà pagare Lotito per averlo"

Nella giornata di ieri, con un comunicato, la Lazio ha confermato la sua fiducia nell'allenatore Maurizio Sarri

Nella giornata di ieri, con un comunicato, la Lazio ha confermato la sua fiducia nell'allenatore Maurizio Sarri. Una scelta strategica, scrive il quotidiano Il Messaggero oggi in edicola, perché il presidente biancoceleste Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di pagarlo a vuoto per un'altra stagione dovendogli corrispondere otto milioni di euro lordi per la stagione 2024/25.

Claudio Lotito è pronto ad andare avanti con lui anche per la prossima stagione. E se Sarri vorrà andare via, dovrà essere lui a esporsi in prima persona e a risolvere il contratto. Al tecnico classe '59 - si legge - ci pensano in questo momento due società di Serie A. Da un lato la Fiorentina, soluzione gradita a Sarri perché vorrebbe dire riavvicinarsi a casa. Dall'altro c'è il Napoli, con De Laurentiis che sta valutando la possibilità di un clamoroso ritorno.