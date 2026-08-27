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Sorpresa Cheddira! Sportitalia: "Un club di Serie B ha superato tutti"

Sorpresa Cheddira! Sportitalia: "Un club di Serie B ha superato tutti"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:05Calciomercato Napoli
di Davide Baratto
L’Avellino è vicino all’acquisto definitivo di Walid Cheddira: superata la concorrenza, accordo con il Napoli da circa 2 milioni più bonus

L’Avellino è vicino all’acquisto di Walid Cheddira. Lo riporta Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato Sportitalia, secondo il quale il club di Serie B avrebbe superato la concorrenza delle altre squadre interessate. L’operazione dovrebbe concludersi a titolo definitivo per una cifra vicina ai 2 milioni di euro più bonus: restano soltanto gli ultimi dettagli da definire per raggiungere l’accordo.

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