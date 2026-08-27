Sorpresa Cheddira! Sportitalia: "Un club di Serie B ha superato tutti"
L’Avellino è vicino all’acquisto di Walid Cheddira. Lo riporta Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato Sportitalia, secondo il quale il club di Serie B avrebbe superato la concorrenza delle altre squadre interessate. L’operazione dovrebbe concludersi a titolo definitivo per una cifra vicina ai 2 milioni di euro più bonus: restano soltanto gli ultimi dettagli da definire per raggiungere l’accordo.
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