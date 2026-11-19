Un napoletano a guidare l'attacco del Napoli? Ieri lungo colloquio tra l'agente e ADL

Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi hanno discusso del futuro di Sebastiano Esposito a margine della premiazione "Eccellenza Calcistica Italiana".

Il nome di Sebastiano Esposito torna a circolare in orbita Napoli. L'occasione per parlare del futuro dell'attaccante del Sassuolo è stata la prima edizione del premio "Eccellenza Calcistica Italiana", durante la quale Aurelio De Laurentiis è stato premiato come miglior dirigente e Mario Giuffredi come miglior procuratore. I due hanno approfittato dell'appuntamento per intrattenersi in un lungo colloquio, lontano da sguardi indiscreti. Al centro della discussione proprio il futuro dell'attaccante neroverde, vecchio pallino del presidente azzurro.

Calciomercato Napoli, Esposito può diventare un obiettivo per gennaio

A raccontare il retroscena è l'edizione odierna di Tuttosport, che apre alla possibilità di un trasferimento nella finestra invernale: "Dopo tanti anni potrebbe così esserci un napoletano a guidare l'attacco del Napoli. Situazione da tenere d'occhio e seguire con estrema attenzione nelle prossime settimane". La priorità di Esposito, al momento, è aiutare il Sassuolo ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Dal 28 dicembre, con l'apertura della sessione invernale di calciomercato, il suo futuro potrebbe invece diventare un tema caldo in casa Napoli.