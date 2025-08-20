Cutrone nome nuovo, Il Mattino: "Idea low cost e ha stesso agente di Lukaku"

Nome nuovo per l'attacco del Napoli, per il sostituto di Lukaku. Ne scrive Il Mattino con un profilo inedito. "Di questi tempi, è impressionante il numero di contatti avviati da De Laurentiis e dal direttore sportivo Manna: c’è un nome da tenere sott’occhio ed è quello di Patrick Cutrone, scuderia di Pastorello, la stessa di Lukaku. Come vice di Lucca, in attesa di Big Rom, soluzione di emergenza a basso costo e a basso impatto quando il belga tornerà: sette gol nello scorso campionato al Como che, si sa, non dà via facilmente i propri calciatori".

