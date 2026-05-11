Valzer ds, Mediaset: per il Napoli spunta anche Paratici se parte Manna!
TuttoNapoli.net
Accomando, parlando del possibile valzer dei direttori sportivi, ha spiegato: “L’ex dirigente di Juventus e Tottenham potrebbe lasciare la Fiorentina"
Tra le possibili novità dirigenziali della prossima estate spunta anche il nome di Fabio Paratici. Secondo quanto riferito dal giornalista di SportMediaset Orazio Accomando sui social, il Napoli starebbe seguendo con attenzione l’ex dirigente di Juventus e Tottenham, recentemente approdato alla Fiorentina.
Paratici può lasciare la Fiorentina
Accomando, parlando del possibile valzer dei direttori sportivi, ha spiegato: “L’ex dirigente di Juventus e Tottenham potrebbe lasciare la Fiorentina, nonostante un contratto lungo. Occhio anche al Napoli”. Un’indiscrezione che si aggiunge alle tante voci sul futuro dell’area sportiva azzurra, mentre resta ancora da chiarire la posizione di Giovanni Manna.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Beukema: "Mi sto adattando al ruolo di braccetto! Bologna? Sarà speciale. Su Conte..." di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
11 mag 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Conte a Dazn: "L'Inter ha meritato lo Scudetto, ma non significa che noi abbiamo perso. Su De Bruyne e Di Lorenzo..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le accuse shock a De Bruyne, la tragica verità su Conte e l'atroce dubbio di ADL e lo stato comatoso del nostro calcio
Davide BarattoTuttonapoliCritiche a De Bruyne, ma il dato sulla corsa smentisce tutto. Il problema è il contesto?
Davide BarattoTuttonapoliNapoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, riecco Di Lorenzo
Fabio TarantinoMilinkovic-Savic: "Stagione difficile, ma fatto grandi cose. Rigiocherei una partita. Sui rigori..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com