Valzer ds, Mediaset: per il Napoli spunta anche Paratici se parte Manna!

Valzer ds, Mediaset: per il Napoli spunta anche Paratici se parte Manna!TuttoNapoli.net
Oggi alle 15:33Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Accomando, parlando del possibile valzer dei direttori sportivi, ha spiegato: “L’ex dirigente di Juventus e Tottenham potrebbe lasciare la Fiorentina"

Tra le possibili novità dirigenziali della prossima estate spunta anche il nome di Fabio Paratici. Secondo quanto riferito dal giornalista di SportMediaset Orazio Accomando sui social, il Napoli starebbe seguendo con attenzione l’ex dirigente di Juventus e Tottenham, recentemente approdato alla Fiorentina.

Paratici può lasciare la Fiorentina

Accomando, parlando del possibile valzer dei direttori sportivi, ha spiegato: “L’ex dirigente di Juventus e Tottenham potrebbe lasciare la Fiorentina, nonostante un contratto lungo. Occhio anche al Napoli”. Un’indiscrezione che si aggiunge alle tante voci sul futuro dell’area sportiva azzurra, mentre resta ancora da chiarire la posizione di Giovanni Manna.