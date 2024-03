Dal Giappone - Anche il Napoli pensa a Kamada. L'estate scorsa stop sui diritti d'immagine

Non c'è solo l'Atalanta tra le squadre italiane interessate a Daichi Kamada.

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è solo l'Atalanta tra le squadre italiane interessate a Daichi Kamada. Nonostante un primo anno molto complicato alla Lazio, il profilo del centrocampista offensivo della nazionale giapponese rimane comunque ben considerato nelle dinamiche del calcio europeo, tanto che si dice che Gasperini lo prenderebbe volentieri per sostituire l'eventuale uscita in estate di Koopmeiners. E la Dea non è da solo, suggeriscono dall'Oriente.

Secondo l'edizione giapponese di Goal, infatti, il suo nome circola anche in ottica Napoli. Il club azzurro perderà Piotr Zielinski a parametro zero e anche Zambo Anguissa potrebbe lasciare la Campania. Già la scorsa estate il calciatore classe '96 era stato accostato agli azzurri, ma l'operazione non era andata in porto per la questione diritti d'immagine secondo Tmw. Nei contratti del Napoli, infatti, questi vengono ceduti al club, mentre Kamada vorrebbe tenerli per sè. Nell'estate del 2023 era stato un ostacolo insormontabile. chissà che ora non cambino.

Ricordiamo inoltre che prima della Lazio, l'estate scorsa per Kamada si erano già aperte le porte della Serie A. Erano già stati raggiunti tutti gli accordi del caso per il suo trasferimento al Milan a costo zero (da svincolato, dopo la fine del contratto con l'Eintracht Francoforte) ma la decisione del board rossonero di sollevare Maldini dal ruolo di responsabile del mercato fece anche naufragare la trattativa.