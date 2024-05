KK - Il Napoli ha già scelto il tecnico, ma il nome non trapela: tutte le piste aperte

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è espresso così sulla questione allenatore

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è espresso così sulla questione allenatore: "Vi assicuro che il Napoli ha già scelto il nuovo allenatore. Non trapela nulla però, per cui siamo dinanzi a delle ipotesi. La Gazzetta dello Sport scrive che il Napoli ha scelto Pioli, lasciando aperte le porte di Gasperini e di Italiano. E anche di Conte. Il Corriere dello Sport scrive che in pole, nella mente di De Laurentiis, c'è Gasperini. Il Corriere del Mezzogiorno invece sostiene che De Laurentiis ci sta riprovando per Conte.

Noi vi raccontiamo le cose quando le sappiamo, quando non le sappiamo non le diciamo. Ad oggi, allo stato attuale, ci sono due titoli da dare. Il primo è che tutte le strade sono aperte. Poi ci sono tre cose da dire. La prima è che Gasperini e Italiano non vogliono sentir parlare in nessun modo di futuro, visto che sono impegnati nel finale di campionato e nelle coppe. Per giunta uno dei due, Italiano, non ha avuto contatti col Napoli.

La seconda cosa da dire è che c'è una timida riapertura su Antonio Conte. La terza è che avanza Pioli. Ad oggi la più credibile, la più calda, la più facile per una serie di motivazione è la pista Pioli. A fine campionato dovrebbe esserci un nuovo incontro con il suo entourage, quindi il 27 maggio, dopo l'ultima giornata".