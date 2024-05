L'annuncio della Gazzetta: "Il Napoli sceglie Pioli"

"Napoli sceglie Pioli" si legge in prima pagina su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Pressing del presidente De Laurentiis

"Napoli sceglie Pioli" si legge in prima pagina su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Pressing del presidente De Laurentiis sull'attuale allenatore del Milan.

"E una!" grida oggi La Gazzetta dello Sport nel titolo principale della sua prima pagina. Il riferimento è alla Fiorentina, prima squadra italiana qualificata in una finale delle coppe europee. I viola volano all'ultimo atto della Conference League, questa sera scocca invece l'ora dell'Europa League: "La Fiorentina vola in finale, oggi Atalanta e Roma per la storia", prosegue la rosea. Sul quotidiano trova spazio anche la finale di Champions League centrata dal Real Madrid contro il Bayern Monaco nel pazzo finale del Bernabeu.