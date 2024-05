Il Napoli guarda all'Italia: nel mirino Retegui e la rivelazione del Frosinone

Il Napoli guarda anche all’Italia in chiave mercato: Marco Brescianini, 24 anni, è probabilmente la vera rivelazione della stagione del Frosinone

Il Napoli guarda anche all’Italia in chiave mercato: Marco Brescianini, 24 anni, è probabilmente la vera rivelazione della stagione del Frosinone. Un centrocampista inesauribile, bravo in entrambe le fasi e sempre molto pericoloso in zona gol. Piace pure alla Fiorentina. E ancora: Mateo Retegui, 25 anni, l’attaccante argentino d’Italia, della Nazionale di Spalletti, è una soluzione che intriga. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.