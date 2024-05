Cds su Conte: "E' la variabile, ha voglia di rientrare ed è amico di ADL"

Cercasi allenatore per il Napoli. Da Gasp a Pioli, tante opzioni. C'è anche Italiano. In fondo, e di certo non per importanza o valore

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Cercasi allenatore per il Napoli. Da Gasp a Pioli, tante opzioni. C'è anche Italiano. In fondo, e di certo non per importanza o valore, c’è Antonio Conte: la variabile indipendente.

Il rapporto con Adl è solido, ci sono stima e amicizia, e a ottobre c’è stata un’offerta super per subentrare a Garcia in corsa. Declinata: preferiva non saltare su un treno in corsa ma partecipare alla definizione del percorso. Conte è libero e ha voglia di rientrare dopo un anno di pausa, ma devono collimare le rispettive esigenze e i rispettivi progetti. Operazione non semplice. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.