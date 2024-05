Tifosi delusi e abbonati pentiti: stanno disertando lo stadio

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, tanti tifosi del Napoli si sono pentiti di essersi abbonati e stanno disertando lo stadio

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, tanti tifosi del Napoli si sono pentiti di essersi abbonati e stanno disertando lo stadio. Molti di loro, infatti, stanno rivendendo i biglietti a prezzo stracciato utilizzando la strategia del cambio utilizzatore.

Contro il Bologna per la prima volta non ci sarà il pienone, previsti pochi spettatori, c'è rabbia e amarezza per il flop di quest'anno.