Cds - Priorità Gasp, ma ADL non molla Pioli e Italiano: hanno una cosa in comune

Gian Piero Gasperini è la prima scelta di De Laurentiis, Conte è un nome che resta in auge, ma ci sono ancora delle alternative per la panchina del Napoli come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Di esperienza del genere, e in tema di vittorie, ne ha un bel po’ anche Stefano Pioli, 58 anni, allenatore in uscita dal Milan che occupa una posizione rilevante nelle gerarchie della panchina del Napoli che sarà. E ancora: Vincenzo Italiano, seguito da Adl sin dai tempi dello Spezia e per questo accostato sistematicamente da anni nei momenti di scelte e cambiamenti. Anche con lui, ancora finalista di Conference con la Fiorentina, è stata adottata la “tattica” del rispetto, il maneggiare con cura, ma ora il tempo stringe e la stagione è quasi al tramonto. Per la cronaca sia Pioli sia Italiano adottano la difesa a quattro, preferibilmente 4-2-3-1 o 4-3-3".