Cds - ADL ha scelto Gasperini: c'è apertura, ma bisogna attendere

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, pensa che il futuro possa passare ancora attraverso il calcio aggressivo e spettacolare di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, fautore della difesa a tre e della zona orientata sull’uomo che negli ultimi anni un po' ha fatto scuola anche a tanti allenatori emergenti.

Come scrive il Corriere dello Sport, però, bisogna attendere ancora un po’, considerando che la Dea è in semifinale di Europa League (oggi il ritorno con l’OM), in finale di Coppa Italia (mercoledì contro la Juve) e in lotta per un posto Champions in campionato. Calma e sangue freddo: c’è rispettiva apertura, racconta il quotidiano sportiva.