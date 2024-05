Svolta Lukaku, da Milano annunciano: "ADL dice sì al belga nell'affare Osimhen!"

Il rinnovo firmato fino al 2026 a un passo dai regali di Natale il 23 dicembre scorso mette il Napoli in una posizione di forza su Osimhen

Il rinnovo firmato fino al 2026 a un passo dai regali di Natale il 23 dicembre scorso mette il Napoli in una posizione di forza su Victor Osimhen: per l’attaccante nigeriano De Laurentiis vuole i soldi della clausola rescissoria tra i 120 e i 130 milioni di euro. Con il Chelsea però è aperto a una trattativa che comprenda Lukaku, tanto che il nuovo direttore sportivo Manna sta già lavorando a questa operazione.

Come rivelato da Calciomercato.com, si tratta per capire quanto l’attaccante belga sia disposto a fare per favorire il trasferimento sotto l’ombra del Vesuvio. Le chances di Lukaku di rimanere alla Roma sono basse e, allo stato attuale, il Napoli rappresenta una candidatura che può fare al caso suo.