Kvaratskhelia corre verso il recupero: vuole farcela per il Bologna

Allenamento personalizzato in campo, ieri mattina, per Kvaratskhelia. L’attaccante di Calzona “corre” verso il recupero

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento personalizzato in campo, ieri mattina, per Kvaratskhelia. L’attaccante di Calzona “corre” verso il recupero, spera di farcela per la gara di sabato contro il Bologna. Il numero 77 del Napoli vuole rientrare subito dopo aver saltato la sfida di lunedì contro l’Udinese.

Lo staff medico monitora i suoi progressi, già quella di oggi può essere una giornata indicativa, anche solo in parte, per il ritorno in campo dopo il risentimento alla coscia sinistra. Anche Calzona aspetta indicazioni. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.