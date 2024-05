Denis, retroscena clamoroso: "Lo scorso anno De Zerbi ha rifiutato l'Inter"

German Denis, ex attaccante fra le altre di Napoli, Udinese e Atalanta, presente negli studi di Sportitalia, ha rivelato un interessante retroscena

TuttoNapoli.net

German Denis, ex attaccante fra le altre di Napoli, Udinese e Atalanta, presente negli studi di Sportitalia, ha rivelato un interessante retroscena di mercato con protagonista Simone Inzaghi.

"Quando Inzaghi l'anno scorso era in bilico, l'Inter ha contattato Roberto De Zerbi. So per certo che l'attuale allenatore del Brighton ha detto no ai nerazzurri perché è un grande tifoso del Milan".