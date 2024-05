Kim, un anno da dimenticare e zero titoli: al Bayern non accadeva dal 2011

Sembra essersi abbattuta una maledizione sui campioni d'Italia del Napoli 2023.

Sembra essersi abbattuta una maledizione sui campioni d'Italia del Napoli 2023. Ad eccesione di Hirving Lozano, campione d'Olanda pochi giorni fa con il PSV, nessun altro reduce dal terzo scudetto del Napoli, porterà a casa un altro trofeo in questa stagione.

Stasera è sfumato il sogno Champions per Kim Minjae. L'ex centrale azzurro, che sta vivendo una stagione da dimenticare al Bayern Monaco, stasera ha vissuto un'altra grande amarezza dopo gli errori dell'andata. Dopo il suo ingresso in campo, infatti, prima una traversa colpita ma in fuorigioco e poi l'incredibile rimonta subita negli ultimi minuti dal Real Madrid nella semifinale di ritorno di Champions League. L'annata in Baviera si concluderà con zero titoli per il coreano, al Bayern non accadeva di non vincere alcun trofeo dal 2011.