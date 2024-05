Tuttosport - Assalto Torino a Italiano, ma occhio al Napoli se salta Conte

Il Torino ha scelto il suo prossimo direttore generale, sarà Emiliano Moretti: il dirigente, in scadenza di contratto con Vagnati nel 2025

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Torino ha scelto il suo prossimo direttore generale, sarà Emiliano Moretti: il dirigente, in scadenza di contratto con Vagnati nel 2025, continuerà a collaborare sul mercato con lo stesso Vagnati come sta facendo sino ad oggi, ma in più avrà il compito di supervisionare a livello comportamentale tutte le formazioni del club con un occhio di riguardo, ovviamente, alla prima squadra, rivela Tuttosport.

Adesso l’obiettivo è quello di dare al Toro che verrà un nuovo allenatore: come abbiamo detto più volte al primo posto nella lista preferenziale c’è Italiano della Fiorentina. Su di lui altri due club: il Napoli e il Bologna. De Laurentiis virerà su di lui nel caso (molto probabile) non riuscisse a prendere Antonio Conte.