Da Firenze: "I critici di Italiano non gradiranno, ha portato una squadra normale in 3 finali!"

La Fiorentina vola di nuovo in finale di Conference League. Grande meriti per Vincenzo Italiano, alla terza finale in due anni, elogiato dal giornalista Luca Calamai su Firenzeviola.it, sito di riferimento dei tifosi viola:

"I nemici di Italiano non gradiranno. Pazienza. Hanno sempre un motivo per criticare il tecnico viola. Anche quando si centra un grande risultato. Ma stavolta ha vinto lui. La notte di Brugge celebra il trionfo di Italiano. Che ha ancora molto da imparare ma che in due anni ha portato una squadra normale a tre finali. Normale, si. L’Atalanta che in serie A è in questo momento è fuori dalla Champions ha un parco giocatori che leggendo Transfermarkt ha cento e passa milioni in più di valore.

Chiara l’idea? Uno può tranquillamente affermare che non ama un tipo di calcio così spregiudicato. Pure io prediligo tecnici più equilibrati. Il mio modello è Ancelotti. Ma negare il valore di Vincenzo e quello che ha dato la Fiorentina è pura miopia. Andate a riguardare il secondo tempo di Brugge. Uno spettacolo. Per qualità, per coraggio, per idea tattica. Tutto questo senza il valore aggiunto di Nico, Arthur e Bonaventura. I nemici di Italiano diranno che il Brugge è scarso. E qualcuno magari ci cascherà. Ma ero e resto convinto che rimpiangeremo questo allenatore. A meno che Commisso non ci regali un top".