Cds - Buongiorno, il Torino si oppone: già rifiutata super offerta, le cifre

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di mercato e fa i nomi dei principali obiettivi del Napoli per l'estate

TuttoNapoli.net

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di mercato e fa i nomi dei principali obiettivi del Napoli per l'estate: "Dal nuovo gioiello del calcio ucraino di 21 anni, Georgiy Sudakov, al capitano e difensore del Toro, Alessandro Buongiorno, 24 anni e la prospettiva dell’Europeo con la Nazionale. Entrambi si coniugano perfettamente con il concetto dell’ambizione, ma entrambi sono finiti nel mirino della Premier e i rispettivi club si fregano le mani: lo Shakhtar ha annunciato che per Sudakov non bastano 50 milioni; il Torino ha ritoccato fino a 45 milioni il valore del centrale, a dispetto di una super offerta del Napoli di 35 più 5 di bonus".