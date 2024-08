Dal Portogallo - David Neres sarà il più trasferimento più costoso del Benfica in Italia

Il Napoli sta accelerando al massimo la trattativa per l'acquisto di David Neres e in queste ore sta cercando di definire i dettagli della trattativa con il Benfica. Ultertiori conferme arrivano dal Portogallo, col sito O Jogo che scrive: "Dopo aver inizialmente discusso la situazione con Giuliano Bertolucci, agente del giocatore, il club italiano si è finalmente mosso verso un dialogo diretto con il Benfica,

O Jogo spiega che l'affare si chiuderà per una cifra vicina ai 30 milioni: "David Neres rappresenterà il più costoso trasferimento del Benfica in Italia. Questo perché se i record di cessioni per i restanti grandi campionati europei sono nettamente più alti, per la Serie A il detentore del record è Nuno Gomes, ceduto alla Fiorentina nel 2000/01 per circa 15 milioni di euro (all'epoca tre milioni di conto). seguono Aldair, ingaggiato dalla Roma nel 1990/91 per nove milioni di euro, e Cristante, che con l'Atalanta incassò complessivamente 7,6 milioni di euro".