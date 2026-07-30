Nome nuovo in difesa: piace il 2006 Meupiyou dell'Alverca

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Calciomercato ultime Napoli, spunta Meupiyou per la difesa: il giovane francese è un profilo seguito da Manna

Il Napoli continua a monitorare il mercato dei difensori e valuta nuovi profili per rinforzare il reparto arretrato. Il Mattino rivela un nome emergente presente sui radar del direttore sportivo Giovanni Manna: si tratta di Bastien Meupiyou, centrale francese classe 2006 attualmente di proprietà dell’Alverca. Un’operazione che avrebbe caratteristiche differenti rispetto ad altri obiettivi più esperti, ma che potrebbe rappresentare un investimento in prospettiva per il club azzurro.

Meupiyou, talento giovane e occasione di mercato

Secondo il quotidiano, il difensore avrebbe due aspetti particolarmente favorevoli: la giovane età, che gli permetterebbe di rientrare nelle liste under, e un costo accessibile. L’Alverca potrebbe infatti valutare la sua cessione per una cifra di poco superiore ai 15 milioni di euro. Il profilo resta comunque sullo sfondo, anche perché la concorrenza non manca: oltre al Napoli, anche Borussia e Galatasaray avrebbero mostrato interesse per il giovane francese. Per gli azzurri si tratterebbe di un’operazione diversa rispetto a quella ipotizzata per un altro centrale connazionale del 2001, ma comunque ritenuta interessante.