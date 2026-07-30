Folorunsho verso l'addio: ci pensano due club di Serie A

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Dopo l'esperienza in prestito al Cagliari, Michael Folorunsho è tornato a lavorare con il Napoli di Massimiliano Allegri nel ritiro di Castel di Sangro. Il centrocampista è sotto osservazione da parte dell'allenatore azzurro, che sta valutando rendimento, caratteristiche e compatibilità con le proprie idee tattiche prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Bologna e Torino alla finestra per Folorunsho

La situazione resta aperta anche sul fronte mercato. Nelle ultime settimane, infatti, Bologna e Torino hanno manifestato interesse per il giocatore, apprezzandone qualità fisiche e duttilità. La scelta finale spetterà ad Allegri, che avrà l'ultima parola dopo aver completato le valutazioni durante il lavoro estivo. Nel frattempo Folorunsho continua ad allenarsi con il gruppo del Napoli, concentrato sul presente e in attesa di conoscere quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera. Lo riporta Tmw.